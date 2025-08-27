Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Άρτας άντρας για απόπειρα εκβίασης

Συνελήφθη προχθες (25-08-2025) το απόγευμα σε περιοχή της Άρτας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, προηγήθηκε καταγγελία ημεδαπού σύμφωνα με την οποία, ο κατηγορούμενος προχθες το μεσημέρι εισήλθε στον επαγγελματικό χώρο του στην Άρτα, όπου με απειλές για την ζωή του ζήτησε δανεικά χρήματα.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων, απογευματινές ώρες χθες 25-08-2025, αστυνομικοί της προαναφερθείσας Υπηρεσίας, εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε περιοχή της Άρτας, τον οποίο και συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε στιλέτο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.