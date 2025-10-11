Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών 27χρονος αλλοδαπός

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, συνελήφθη πρωινές ώρες της 10-10-2025 στην περιοχή του Πειραιά, 27χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που εμπορεύεται πλήθος λαθραίων καπνικών προϊόντων στην περιοχή του Πειραιά, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντόπισαν πρωινές ώρες της 10-10-2025 τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του αλλά και την οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-16.656- πακέτα τσιγάρα και

-1.891- συσκευασίες καπνού.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.