Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 34χρονος στην περιοχή του Νέου Φαλήρου

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη απογευματινές ώρες της 22-9-2025 στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, 34χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα του Κέντρου για άτομο που αφαιρεί μεταλλικά καλύμματα μετρητών ρολογιών ύδρευσης από οικίες στην περιοχή του Νέου Φαλήρου και μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου εντόπισαν τον 34χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο σε σακίδιο που έφερε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -140- μεταλλικά καπάκια ρολογιών ύδρευσης.

Στη συνέχεια ο 34χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.