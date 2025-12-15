Συνελήφθη άντρας στη Μυτιλήνη, κατηγορούμενος για καλλιέργεια κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, προχθες (13-12-2025) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, με την ουσιαστική συνδρομή της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, ημεδαπός, κατηγορούμενος για καλλιέργεια κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία όπου διαμένει ο συλληφθείς στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους -162- εκατοστών,

κορμός από δενδρύλλιο κάνναβης,

φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, βάρους -116- γραμμαρίων και

εξοπλισμός για την καλλιέργεια κάνναβης (σκηνή υδροπονικής καλλιέργειας, σύστημα εξαερισμού, θερμαντικό σώμα, προβολείς, λαμπτήρας, ανεμιστήρας, αφυγραντήρας, θερμόμετρο, κλαδευτήρι, γλάστρα).

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, ο δράστης καλλιεργούσε κάνναβη και κατείχε ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την περαιτέρω διάθεση ναρκωτικών σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.