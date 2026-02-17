Συνελήφθη άντρας στη Μυτιλήνη για διάπραξη κλοπής

Συνελήφθη, στις 14-02-2026 στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρωινές ώρες στις 13-02-2026, ο συλληφθείς μπήκε σε κοσμηματοπωλείο στην παραπάνω περιοχή σε ώρες λειτουργίας του και αφαίρεσε χρυσό δαχτυλίδι, αξίας -800- ευρώ περίπου.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, ο δράστης κατείχε κυνηγετικό όπλο, χωρίς τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Το κυνηγετικό όπλο κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.