Συνελήφθη άντρας στα Ιωάννινα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη προχθες (29-10-2025) το βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

βάζο που περιείχε -10- συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»), βάρους -52,52- γραμμαρίων,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

χρηματικό ποσό -150- ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.