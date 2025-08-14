Συνελήφθη άντρας στα Ιωάννινα για καλλιέργεια ναρκωτικών

Συνελήφθη προχθες (12-08-2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για καλλιέργεια ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας και ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν -2- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 60 και 75 εκατοστών, που καλλιεργούσε στο μπαλκόνι.

Διαβάστε επίσης

Επίσης, κατασχέθηκε και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.