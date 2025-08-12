Συνελήφθη άντρας σε περιοχή της Κοζάνης για καλλιέργεια δενδρυλλίου κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη σήμερα (12-08-2025) τις πρωινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για καλλιέργεια δενδρυλλίου κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κτήμα και σε οικία του ημεδαπού, σε περιοχή της Κοζάνης, κατά τις οποίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους -2- μέτρων, το οποίο καλλιεργούσε ο συλληφθείς και

-3- συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -6,5- γραμμαρίων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.