Συνελήφθη άντρας με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026 στα Άνω Λιόσια Αττικής, 66χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα προσωπικά δεδομένα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών και όπλων από τον 66χρονο, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Κατόπιν αυτού, κατελήφθη ο κατηγορούμενος εντός της οικίας του, να κατέχει ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει έξωθεν της οικίας του -6- κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Μάλιστα, επιχείρησε να ματαιώσει τον αστυνομικό έλεγχο και προέβαλε σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας με γροθιές τους αστυνομικούς και απωθώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-79- ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

αεροβόλο πιστόλι,

κυνηγετική καραμπίνα,

-42- φυσίγγια καραμπίνας, διαμετρήματος -12- ,

κυτίο με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου πιστολιού των -4,5- mm,

-9- αμπούλες πεπιεσμένου αέρα, αεροβόλου πιστολιού,

-6- κάμερες κλειστού κυκλώματος και

συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.