Συνελήφθη άντρας για παραβάσεις της Νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς

Συνελήφθη, προχθες (18.10 2025) το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου , από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, 52χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, προχθες (18.10.2025) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο για την τήρηση των κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς, σε αγροτεμάχιο ημεδαπού.

Όπως διαπιστώθηκε, διατηρούσε ένα σκύλο για τον οποίο δεν πληρούνταν οι κατάλληλες συνθήκες ευζωίας του με συνέπεια την παθητική κακοποίηση του .

Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου .