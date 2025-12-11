Συνελήφθη άντρας για λήψη οπτικοακουστικού υλικού κατά τη διάρκεια δικαστικής συνεδρίασης σε Δικαστικό Μέγαρο

Συνελήφθη προχθες (09-12-2025) τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Κοζάνης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, 53χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί παράνομης λήψης οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) σε δίκη.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω έγινε αντιληπτός από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας Κοζάνης να προβαίνει σε λήψη οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με το κινητό του τηλέφωνο, εν ώρα εκδίκασης ποινικής υπόθεσης, την ακροαματική διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.

Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε, ως μέσο τέλεσης της παράνομης πράξης και στη συνέχεια αφού διεγράφη το αρχείο, αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.