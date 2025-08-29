Συνελήφθη άντρας για κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη

Συνελήφθη, προχθες (27-08-2025) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο δράστης, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Τρίκαλα, εισήλθε σε εκδοτήριο εισιτηρίων αστικού ΚΤΕΛ της πόλης και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και εισιτήρια.

Επιπλέον, όπως εξακριβώθηκε, στις 26-08-2025 το βράδυ, εξαπάτησε υπεύθυνο πρακτορείου ΟΠΑΠ της πόλης, πείθοντάς τον να στοιχηματίσει το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ σε διαδικτυακό παιχνίδι, χωρίς να του καταβάλει το αντίτιμο.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η πλειονότητα των αφαιρεθέντων εισιτηρίων καθώς και το χρηματικό ποσό των -594,30- ευρώ, τα οποία και αποδόθηκαν σε υπεύθυνο του αστικού ΚΤΕΛ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.