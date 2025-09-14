Συνελήφθη άντρας για κλοπές από το ίδιο σπίτι σε περιοχή των Ιωαννίνων

Συνελήφθη προχθες (12-09-2020) το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, κατά τη διάρκεια της νύχτας ο ημεδαπός είχε εισέλθει στον προαύλιο χώρο κατοικίας, από όπου αφαίρεσε κάμερες κλειστού κυκλώματος επιτήρησης αξίας -200- ευρώ, προκαλώντας παράλληλα φθορές σε φωτιστικά της περίφραξης.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, καταγγέλθηκε ότι τον τελευταίο χρόνο ο ίδιος κατηγορούμενος είχε εισέλθει άλλες τρεις φορές στον προαύλιο χώρο της ίδιας κατοικίας, κατά τις οποίες στην πρώτη περίπτωση τράπηκε σε φυγή όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη καμερών επιτήρησης, ενώ τις άλλες δύο αφαίρεσε ποδήλατο αξίας -2.500- ευρώ και κάμερα επιτήρησης αξίας -100- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.