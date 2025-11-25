Συνελήφθη άντρας, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών, σε περιοχή της Κοζάνης

Συνελήφθη, χθες (24-11-2025) τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 70χρονος ημεδαπός, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες (24-11-2025) τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε από προαναφερόμενους αστυνομικούς, έρευνα σε τροχόσπιτο και σε αποθηκευτικό χώρο του 70χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-2- δενδρύλλια κάνναβης, σε αποξηραμένη μορφή, τα οποία περιείχαν συνολικά -275- γραμμάρια, μεικτού βάρους, ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή φούντας,

-15,3- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

-33- σπόροι κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.