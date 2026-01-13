Συνελήφθη άντρας για εισαγωγή ροζ κοκαΐνης μέσω ταχυδρομικού δέματος - Οργανώθηκε επιχείρηση από την ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, ημεδαπός, για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ροζ κοκαΐνης από χώρα του εξωτερικού, καθώς και για κατοχή ηρεμιστικών και αναβολικών δισκίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε εντοπισμός ταχυδρομικού δέματος από αστυνομικούς του Τμήματος Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο περιείχε μία συσκευασία με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους -11- γραμμαρίων, προερχόμενο από την Ολλανδία, με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο κατηγορούμενος κατά την παραλαβή του.

Από τις περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ροζ κοκαΐνη ή Tusi βάρους -11- γραμμαρίων,

-16- ηρεμιστικά δισκία,

-3- χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,

-72- αναβολικά δισκία,

-3- φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των -940- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.