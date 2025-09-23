Συνελήφθη άντρας για απάτη που διαπράχθηκε σε βάρος γυναίκας σε περιοχή των Τρικάλων

Συνελήφθη, μετά από συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος άγνωστης, μέχρι στιγμής, γυναίκας, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες στις 20-09-2025, στο πλαίσιο διενεργούμενων ελέγχων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος δράστης να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε σακούλα που περιείχε κοσμήματα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Περαιτέρω, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, προέκυψε ότι μεσημβρινές ώρες στις 20-09-2025, άγνωστη γυναίκα, προσποιούμενη υπάλληλο λογιστικού γραφείου, τηλεφώνησε σε ημεδαπή γυναίκα, και μέσω ψευδών προφάσεων την έπεισε να παραδώσει χρυσαφικά-κοσμήματα στον δράστη, ο οποίος μετέβη, με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στην οικία της σε περιοχή των Τρικάλων.

Τα κοσμήματα που βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Επιπλέον κατασχέθηκαν το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και -1- κινητό τηλέφωνο από την κατοχή του δράστη.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.