Συνελήφθη άντρας από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών

Συνελήφθη προχθες (17-10-2025) το μεσημέρι στη Θεσπρωτία από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις περί αλλοδαπών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί πραγματοποιήσαν έλεγχο σε Ι.Χ. φορτηγό, που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, εντός του οποίου βρέθηκαν -8- αλλοδαποί, που όπως προέκυψε, είχαν εισέλθει την προηγούμενη ημέρα παράνομα στη χώρα μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου, με σκοπό τη μετάβασή τους σε περιοχή της Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα, ενώ άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.