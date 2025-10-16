PoliceNET of Greece logo
Συνελήφθη άντρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών

10:59 | 16/10/2025

Συνελήφθη άντρας, προχθες (14-10-2025) το πρωί σε περιοχή της Φωκίδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -11- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -2,1- μέτρων (σε γλάστρες), καθώς και
  • -67- γραμμάρια νωπών φύλλων κάνναβης.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.

