Συνελήφθη άντρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών

Συνελήφθη άντρας, προχθες (14-10-2025) το πρωί σε περιοχή της Φωκίδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-11- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -2,1- μέτρων (σε γλάστρες), καθώς και

-67- γραμμάρια νωπών φύλλων κάνναβης.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.