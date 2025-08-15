Συνελήφθη άντρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων

Συνελήφθη χτες (14-08-2025) νωρίς το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, νωρίτερα ο κατηγορούμενος και κατά τη διάρκεια της νύχτας εισήλθε σε κατοικία σε περιοχή των Ιωαννίνων και τράπηκε σε φυγή όταν έγινε αντιληπτός από τους ενοίκους, ενώ ερευνούσε τους χώρους του σπιτιού.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν άμεσα και να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.