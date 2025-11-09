Συνελήφθη άνδρας σε βενζινάδικο - Είχε 40 φυσίγγια και γεμιστήρα

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων/Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.)/Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Μακεδονίας, έλαβε χώρα έλεγχος σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρο εργασίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -40- φυσίγγια και γεμιστήρας, ο οποίος βρισκόταν εντός μικρής πλαστικής βαλίτσας.

Τα ανωτέρω πειστήρια θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.