Συνελήφθη άνδρας με πάνω από ένα κιλό εκρηκτικής ύλης

16:19 | 05/01/2026

Συνελήφθη ημεδαπός, προχθές (03-01-2026) το βράδυ στον σταθμό διοδίων Αγίας Τριάδας Φθιώτιδας, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, κατηγορούμενος για παραβάσεις των νομοθεσιών περί κατοχής εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών και του τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ιδιοκτησίας του) και κατά τη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, κατελήφθη να έχει στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

  • ποσότητα εκρηκτικού γαλακτώματος, συνολικού βάρους -1.378- γραμμαρίων, ο τρόπος κτήσης του οποίου διερευνάται,
  • -36,1- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και
  • -750- γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

