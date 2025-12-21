Συνελήφθη άνδρας για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων

Συνελήφθη, προχθες (19-12-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης από τον ανωτέρω, προχθες το μεσημέρι, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του και ακινητοποιήθηκε.

Σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

-4- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -2,6- γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των -1.800 ευρώ &

-2- κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, σε έρευνα που διενεργήθηκε σε οικία που διατηρεί σε περιοχή της Πιερίας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-2- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -26,8– γραμμαρίων,

-1- νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -40– γραμμαρίων,

-1- ηλεκτρονική ζυγαριά με υπολείμματα κοκαΐνης,

το χρηματικό ποσό των -11.000- ευρώ &

-1- κυνηγετικό όπλο (δίκαννο), άνευ σχετικής αδείας.

Κατασχέθηκε, επίσης, το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.