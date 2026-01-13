Συνελήφθη άνδρας για ναρκωτικά και οπλοκατοχή

Συνελήφθη προχθες (11-01-2026) βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας ότι διακινεί ναρκωτικές ουσίες σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και στην κατοχή του και σε έρευνα που επακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-119- ναρκωτικά χάπια,

-3- ζυγαριές ακριβείας,

πιστόλι με γεμιστήρα,

-300- ευρώ

κινητό τηλέφωνο και

πλήθος πλαστικών συσκευασιών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.