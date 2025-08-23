Συνελήφθη άνδρας για ληστεία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας

Συνελήφθη, προχθες το βράδυ στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας κατηγορούμενος για ληστεία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις 20-8-2025, το βράδυ, στο Αίγιο, μετέβη σε οικία που διαμένει ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος γνωστό της πρόσωπο, την έπεισε να ανοίξει την πόρτα. Στη συνέχεια αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν μόνη της, της άσκησε σωματική βία και της αφαίρεσε από το λαιμό μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας μετά από έρευνες ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.