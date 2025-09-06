Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς

Συνελήφθη σήμερα, 06 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, για έντεκα (11) πυρκαγιές στην αγροτική περιοχή Γενισέας Ξάνθης και συγκεκριμένα: για μία (1) πυρκαγιά στις 02/09/2025, για μία (1) πυρκαγιά στις 04/09/2025 και για εννέα (9) πυρκαγιές στις 05/09/2025.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.