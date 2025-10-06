Συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών 67χρονος αλλοδαπός για κλοπή

Συνελήφθη άμεσα την 04-10-2025 τις πρωινές ώρες, σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, 67χρονος αλλοδαπός, για κλοπή.

Συγκεκριμένα, την 04-10-2025 62χρονη ημεδαπή κατήγγειλε ότι, τις πρωινές ώρες της ιδίας μέρας, άτομο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφαίρεσε από οικόπεδο ιδιοκτησίας της, σε περιοχή των Γρεβενών, -50- μάρμαρα.

Ύστερα από αναζητήσεις των προαναφερόμενων αστυνομικών, εντοπίσθηκε στην πόλη των Γρεβενών, ο 67χρονος και συνελήφθη.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο 67χρονος ομοίως αφαίρεσε σε προγενέστερο χρόνο από το προαναφερόμενο οικόπεδο και άλλα μάρμαρα διαφόρων διαστάσεων, καθώς και οικοδομικό υλικό (σοβατεπί).

Συνολικά βρέθηκαν -147- μάρμαρα διαφόρων διαστάσεων και -30- μέτρα περίπου σοβατεπί, τα οποία αφού κατασχέθηκαν αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ η σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.