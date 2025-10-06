Συνελήφθη αλλοδαπός στη Μυτιλήνη, ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, συνελήφθη στις 03-10-2025 στη Μυτιλήνη, αλλοδαπός (46χρονος), ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απόπειρας απάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησαν τηλεφωνικά κατά το προηγούμενο τριήμερο με -2- ηλικιωμένες ημεδαπές, στη Μυτιλήνη και στην Παναγιούδα, προσποιούμενα κατά περίπτωση ιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικών τους προσώπων, τις έπεισαν να παραδώσουν στον 46χρονο δράστη, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας -22.000- ευρώ περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των -20.000- ευρώ, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός μετέβη σε σύντομο χρονικό διάστημα στις οικίες των ηλικιωμένων γυναικών με σκοπό να παραλάβει το παραπάνω χρηματικό ποσό, τα κοσμήματα και τα τιμαλφή, πλην όμως δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις πράξεις του, καθόσον έγινε κατά περίπτωση αντιληπτό, ότι πρόκειται για απάτη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών προέκυψε ότι, ο 46χρονος εντάχθηκε σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον -2- ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενα ιατρούς και επικαλούμενα την ανάγκη αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων κυρίως συγγενικών τους προσώπων, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών, κοσμημάτων και τιμαλφών.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο του 46χρονου.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστούν, οι διασυνδέσεις και όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού αυτού δικτύου.