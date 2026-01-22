Συνελήφθη αλλοδαπός που είχε καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ ο ανωτέρω, εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, σε βάρος του εκκρεμούσαν Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο αντικαθιστά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης -12- ετών, για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η παράνομη διαμονή του στη Χώρα και για το λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίσθηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς, οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.