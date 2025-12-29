Συνελήφθη αλλοδαπός με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς

Συνελήφθη στις 27-12-2025 πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, διεθνώς αναζητούμενος αλλοδαπός.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών για το αδίκημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, που σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης -15- ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.