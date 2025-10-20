Συνελήφθη αλλοδαπός με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς

Συνελήφθη προχθες (18-10-2025) το πρωί από το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων αλλοδαπός διωκόμενος.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για το αδίκημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως αρχηγός, με ποινή φυλάκισης -5- ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.