Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία και αποδοχή διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Συνελήφθη την 29-1-2026 το απόγευμα, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργσία με αξιωματούχουw του Frontex, ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία και αποδοχή – διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, ο δράστης ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη Χώρα και κατά την διάρκεια του ελέγχου κατείχε και επέδειξε στους αστυνομικούς μια πλαστή άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ιταλικών αρχών.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ένα πλαστό έγγραφο και ένα κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων.