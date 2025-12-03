Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια

Συνελήφθη, προχθες (01-12-2025) στη Σάμο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, με τη συνδρομή του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμου, αλλοδαπός (39χρονος), κατηγορούμενος για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, ο συλληφθείς πρωινές ώρες χθες, επιβαίνοντας ως χειριστής σε λέμβο η οποία απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια με ακόμη -15- υπηκόους τρίτων χωρών, διευκόλυνε την παράνομη μεταφορά αυτών στη νήσο Σάμο, από μη θεσμοθετημένο σημείο και χωρίς να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος των -15- αλλοδαπών μεταναστών, για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.