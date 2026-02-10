Συνελήφθη αλλοδαπός διωκόμενος στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κακαβιάς

Συνελήφθη χθες (9-02-2026) το μεσημέρι στην Κακαβιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν:

απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη -19- ετών και χρηματική ποινή -70.000- ευρώ, για σωματεμπορία, εκβίαση και εγκληματική οργάνωση.

Ένταλμα σύλληψης Ανακριτή Πλημμελειοδικών Αθηνών για παραβίαση τεθέντων περιοριστικών όρων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.