PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη αλλοδαπός διωκόμενος στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κακαβιάς

συλληψη
14:39 | 10/02/2026

Συνελήφθη χθες (9-02-2026) το μεσημέρι στην Κακαβιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν:

  • απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη -19- ετών και χρηματική ποινή -70.000- ευρώ, για σωματεμπορία, εκβίαση και εγκληματική οργάνωση.
  • Ένταλμα σύλληψης Ανακριτή Πλημμελειοδικών Αθηνών για παραβίαση τεθέντων περιοριστικών όρων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis