Συνελήφθη αλλοδαπός διωκόμενος στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς

Συνελήφθη προχθες (10-11-2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, αλλοδαπός διωκόμενος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του αστυνομικού ελέγχου κατά την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διάταξη Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς, με την οποία παραγγέλθηκε η σύλληψή του, λόγω παραβίασης των όρων που του είχαν τεθεί κατά την αποφυλάκισή του, μετά την μερική έκτιση ποινής -9- ετών, που του είχε επιβληθεί για «διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.