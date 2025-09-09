PoliceNET of Greece logo
Συνελήφθη αλλοδαπός διωκόμενος με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

23:14 | 09/09/2025

Συνελήφθη προχθες (7-9-2025) το μεσημέρι, σε οικισμό της Θάσου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας ένας αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε  σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, διώκεται με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Αρχών της Γερμανίας για ξέπλυμα χρήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για αδικήματα οικονομικής φύσεως.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

