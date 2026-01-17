Συνελήφθη αλλοδαπός διωκόμενος με 2 Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης

Συνελήφθη στις14-01-2026 στη Σάμο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται με -2- Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης Αρχών Ιταλίας, για τα αδικήματα της αντίστασης και της απειλής, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε αυτοτελής ποινική δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθόσον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία όπου διαμένει στην παραπάνω περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) βάρους -1,2- γραμμαρίων και τρίφτης κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.