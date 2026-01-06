Συνελήφθη αλλοδαπός από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας

Συνελήφθη προχθες (4 Ιανουαρίου 2026) το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, για διευκόλυνση εισόδου σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας, εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να οδηγεί όχημα, στο οποίο είχε επιβιβάσει 5 αλλοδαπούς άνδρες και 2 αλλοδαπές γυναίκες, με σκοπό τη μη νόμιμη προώθηση τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα και τα χρηματικά ποσά των 200 ευρώ, 100 δολαρίων Η.Π.Α. και 100 μπολιβιάνο Βολιβίας, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.