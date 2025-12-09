Συνελήφθη αλλοδαπός από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας

Συνελήφθη προχθες (07-12-2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Άρτας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο αλλοδαπός και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι στερείται των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα και άδειας ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν ακόμα -8- παράτυποι μετανάστες (δύο εκ των οποίων στον χώρο των αποσκευών), τους οποίους, όπως προέκυψε, είχε παραλάβει ο οδηγός από περιοχή της Θεσσαλονίκης για να τους μεταφέρει στην Άρτα.

Για την εμπλοκή της στην υπόθεση σχηματίστηκε εξάλλου δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και σε βάρος της ημεδαπής ιδιοκτήτριας του αυτοκινήτου, το οποίο κατασχέθηκε.

Άπαντες οι αλλοδαποί συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Άρτας.