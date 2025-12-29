PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη αλλοδαπός από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ηρακλείου

14:39 | 29/12/2025

Συνελήφθη προχθες (27.12.2025) μεσημεριανές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 35χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα νυχτερινές ώρες της 26.12.2025 ο 35χρονος  αφαίρεσε από όχημα μια τσάντα η οποία περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα.

Διαβάστε επίσης

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι, ενώ από τη διενεργούμενη προανάκριση προέκυψε ότι είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές.

Συγκεκριμένα νυχτερινές ώρες της 18.12.2025 προκαλώντας φθορές αφαίρεσε από επιχείρηση το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και την  24.12.2025  αφαίρεσε τσάντα πεζής γυναίκας που περιείχε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 105 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΟΠΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis