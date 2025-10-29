Συνελήφθη αλλοδαπή για λήψη φωτογραφίας κατά τη διάρκεια δικαστικής συνεδρίασης

Συνελήφθη προχθες (27-10-2025) το πρωί στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και παράνομης μαγνητοσκόπησης- κινηματογράφησης ενώπιων δικαστηρίου.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη έγινε αντιληπτή από φρουρό της Δικαστικής Αστυνομίας Ιωαννίνων να φωτογραφίζει εν ώρα συνεδρίασης τμήμα δικαστικής αίθουσας, στο οποίο βρίσκονταν κρατούμενος, αστυνομικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς των Καταστημάτων Κράτησης.

Το κινητό κατασχέθηκε, ενώ η σχηματισθείσα από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.