Συνελήφθη 66χρονος από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη, πρωινές ώρες της 5-9-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, 66χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εντός της οικίας του στην περιοχή του Ασπροπύργου, πρωινές ώρες της 5-9-2025 εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8- δενδρύλλια κάνναβης καθώς και

πλήθος νάιλον συσκευασιών για την περαιτέρω διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.