Συνελήφθη 60χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του το 2022, στο Κολωνάκι - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη σήμερα το πρωί ένας 60χρονος έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του για την ανθρωποκτονία της μητέρας του τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι.

Ο 60χρονος φέρεται να έδωσε στη μητέρα του φονική δόση ηρεμιστικών χαπιών και στη συνέχεια, να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη του.

Διαβάστε επίσης

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού και αρχικά ο θάνατος της είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο μια σειρά ευρημάτων από την έρευνα των Αρχών ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, εντός του διαμερίσματος και πάνω στα ρούχα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 87χρονης έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που βρέθηκε στο σώμα της δεν συνάδει με κάποια που πέθανε από αναθυμιάσεις καπνού.

Σύμφωνα πηγές από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι γιος και μητέρα είχαν συχνά καυγάδες λόγω οικονομικών προστριβών καθώς ο γιος την πίεζε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι λόγω χρεών που είχε ο ίδιος.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, 60χρονος ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.»