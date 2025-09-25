Συνελήφθη 59χρονος στην Καστοριά για κατοχή ηρωίνης

Συνελήφθη χθες (24-09-2025) τις απογευματινές ώρες, στην Καστοριά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 59χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 59χρονο από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης, μεικτού βάρους -7.3- γραμμαρίων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.