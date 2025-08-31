Συνελήφθη 59χρονη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας

Συνελήφθη την (29-08-2025) το βράδυ στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, 59χρονη ημεδαπή, για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε αρχικά έλεγχος στην 59χρονη και ακολούθως έρευνα στην οικία της στην Πτολεμαΐδα, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-1.321- πακέτα αφορολόγητων τσιγάρων,

-496- συσκευασίες αφορολόγητου καπνού, συνολικού βάρους -24- κιλών και -800- γραμμαρίων και

το χρηματικό ποσό των -1.045- ευρώ.

Ανωτέρω κατασχεθείσες ποσότητες τσιγάρων και καπνού, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί, θα αποσταλούν στο Τελωνείο Πτολεμαΐδας, ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικοί δασμοί.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της 59χρονης, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.