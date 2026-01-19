Συνελήφθη 58χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας

Συνελήφθη, χτες (18.1.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, 58χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 58χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, είχε επιτρέψει την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικο, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Καλαμάτας.

Επιπλέον, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, συνελήφθη 67χρονος ημεδαπός, πατέρας του ανήλικου για έκθεση.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.