Συνελήφθη 57χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 17-10-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, 57χρονος ημεδαπός ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί ανατρεπόμενο επικαθήμενο φορτηγό, έμφορτο με αδρανή υλικά, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λίγες ημέρες νωρίτερα.

Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί την 13-10-2025 για -30- ημέρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ κατά τον έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι -6- από τα -12- ελαστικά του ήταν φθαρμένα.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους -2.365- ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -395- ημερών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.