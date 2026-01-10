Συνελήφθη 57χρονος αλλοδαπός για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και διερεύνησης καταγγελιών, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης διαπίστωσαν παράνομη και ανεξέλεγκτη εναπόθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων σε περιοχή της Ασπροβάλτας.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες προχθες (08-01-2026), κατέλαβαν 57χρονο αλλοδαπό να προβαίνει στην εναπόθεση ψυγείων, κλιματιστικών, πλυντηρίων, τραπεζιών και καρεκλών, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του. Επιπρόσθετα, έξω από μονοκατοικία που εκμίσθωνε στην ίδια περιοχή, υπήρχε σωρός, επί του εδάφους, από ανακυκλώσιμα απόβλητα και λοιπά ογκώδη αστικά απορρίμματα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να προκαλείται αλλοίωση του τοπίου, μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους, αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κίνδυνος ρύπανσης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.