Συνελήφθη 56χρονος, αρχηγός εγκληματικού κυκλώματος που διωκόταν με ποινή κάθειρξης 15 ετών

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 18-11-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από ενδελεχή και πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 56χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης -15- ετών και χρηματική ποινή -70.000- ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από το Ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών κατά συρροή, ενεργώντας από κοινού με άλλους δράστες με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, ο 56χρονος από το 2017 έχοντας αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά μεταναστών και τη διευκόλυνση εξόδου από το Ελληνικό έδαφος, λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) με σκιώδη λειτουργία, τύπου βιτρίνας με σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια στο παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της.

Αυτό το πετύχαινε χρησιμοποιώντας το άτυπο σύστημα συναλλαγών «HAWALA», προκειμένου να δικαιολογούνται οι συναλλαγές ανάμεσα στους μετανάστες και την εγκληματική οργάνωση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.