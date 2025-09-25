Συνελήφθη 56χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας

Εξιχνιάσθηκαν, ύστερα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνολικά -5- περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών, εκ των οποίων -1- τετελεσμένη και -4- σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν την 22 και 23-09-2025, στην πόλη της Φλώρινας.

Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση των προαναφερόμενων αστυνομικών, συνελήφθη χθες (23-09-2025) τις μεσημβρινές ώρες στην πόλη της Φλώρινας, 56χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο (2) συνεργών του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, προχθες (23-09-2025) τις πρωινές ώρες, άγνωστος άνδρας και άγνωστη γυναίκα, τηλεφώνησαν σε 86χρονη ημεδαπή στη Φλώρινα και με πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο (ανιψιά) έχρηζε νοσηλείας και άμεσης χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να την εξαπατήσουν και να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ, -15- χρυσές λίρες και χρυσαφικό, συνολικής αξίας περίπου -18.000- ευρώ, τα οποία και παρέλαβε ο 56χρονος.

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 56χρονο, στην πόλη της Φλώρινας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα προαναφερθέντα χρυσαφικό, λίρες και το προαναφερθέν χρηματικό ποσό, καθώς και -1- κινητό τηλέφωνο με -2- κάρτες sim.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, οι συνεργοί του 56χρονου αποπειράθηκαν με πανομοιότυπο τρόπο, να εξαπατήσουν την 22 και 23-09-2025 ακόμη -4- πολίτες στην πόλη της Φλώρινας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν την σε βάρος τους απόπειρα και διέκοψαν την επικοινωνία μαζί τους, ενημερώνοντας άμεσα την Αστυνομία.

Τα προαναφερόμενα κατασχεθέντα λίρες, χρυσαφικό και χρηματικό ποσό αποδόθηκαν στην 86χρονη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.