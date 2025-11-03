PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη 55χρονος που έβγαλε όπλο σε νεαρούς και πυροβόλησε στον αέρα – Τραυματίστηκε ανήλικος

16:19 | 03/11/2025

Στον εντοπισμό και την άμεση σύλληψη 55χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες (02-11-2025), ο 55χρονος λόγω ενόχλησης του από παρέα ανηλίκων, που βρισκόντουσαν σε γήπεδο πλησίον της οικίας του, έβαλε στον αέρα με καραμπίνα με αποτέλεσμα τον τραυματισμού ανήλικου ημεδαπού.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο 55χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis